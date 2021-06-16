Зеленский сказал, какую помощь ожидает от США

Президент Владимир Зеленский считает, что США, кроме помощи в сфере безопасности, могли бы оказать экономическую и инвестиционную поддержку Украине.

Источник: интервью Зеленского журналистам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, перевод от Офиса президента

Прямая речь: "Поэтому если США нас поддерживают, то должны это делать и экономически. Это не о том, что мы, как нищие, хотим каждую копейку взять в США и за это что-то делаем. Это неправильный подход. Мы делаем реформы для себя – те или иные. Когда это необходимо и когда это актуально.

А если речь об экономической конкретике, то в США есть возможность экономически поддержать Украину. Это не только о деньгах, это об инвестициях, об открытии предприятий. Есть список этих предприятий, наше желание, есть понятные направления, отрасли. Если США заходят на украинский рынок – это увеличение количества рабочих мест, увеличение денег в экономике Украины. Я о такой политике".

Детали: В частности, президент напомнил, что газопровод "Северный поток-2" это политическое оружие России против Украины. Поэтому Зеленский говорит, что Украина должна получить геополитические гарантии и гарантии в сфере безопасности, среди которых и возвращение под контроль правительства оккупированных территорий. В таком случае, говорит глава государства, деньги ничего не решают.

Зеленский также выразил опасения, что, когда "Северный поток-2" запустят, то россияне могут заблокировать транзит газа через Украину. В таком случае, все будут говорить об этой проблеме, а о Донбассе все начнут забывать или будут заставлять Украину вести переговоры с террористами.

Президент также рассказал, что обсуждал с главой Белого дома Джо Байденом увеличение качественной технической и военной помощи, выделения средств.

В то же время, больше всего Зеленский хочет от Байдена конкретики для Украины, в том числе относительно членства Киева в НАТО.

Что предшествовало: Глава государства Владимир Зеленский жалеет, что не встретился с лидером США Джо Байденом до его запланированной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.