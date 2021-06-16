Уряд продовжив адаптивний карантин, але послабив обмеження

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня, але послабив обмеження, зокрема, щодо контролю самоізоляції, проведення масових заходів та дотримання дистанції.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, міністр культури та інформації політики Олександр Ткаченко у Telegram

Пряма мова: "Станом на 10 червня в Україні досягнуто зеленого рівня епіднебезпеки, який дає змогу пом’якшити протиепідемічні обмеження. Уряд офіційно сьогодні продовжить карантин до 31 серпня цього року. Водночас, ми послабимо певні карантинні заходи. Поки в нас зелений рівень, то контроль самоізоляції не буде відбуватись через додаток "Вдома". Це дасть змогу оновити додаток".

Деталі: Уряд дозволив проводити масові заходи в приміщеннях з 100% наповненням. Без обмеження дистанції між присутніми.

Водночас, учасники та організатори заходів мають використовувати захисні маски або респіратори.

А якщо всі присутні мають негативні результати тесту на COVID-19, який зроблений не більше як за 72 години, чи документ повного курсу вакцинації, то такі обмеження взагалі не застосовують.

Окрім того, уряд скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, що повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

Що передувало: 9 червня вся територія України перейшла у "зелену" зону за показниками захворювання на коронавірус.