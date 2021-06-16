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Кабмин продолжил адаптивный карантин, но ослабил ограничения

Среда, 16 июня 2021, 14:44

Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа, но ослабил ограничения, в частности, касательно контроля самоизоляции, проведения массовых мероприятий и соблюдения дистанции.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, министр культуры и информации политики Александр Ткаченко в Telegram

Прямая речь: "По состоянию на 10 июня в Украине достигнут зеленый уровень эпидопасности, который позволяет смягчить противоэпидемические ограничения. Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа этого года. В то же время, мы ослабим определенные карантинные меры. Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет происходить через приложение "Вдома". Это позволит обновить приложение".

Детали: Правительство разрешило проводить массовые мероприятия в помещениях со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

В то же время, участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

Если все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации, то такие ограничения вообще не применяют.

Кроме того, правительство отменило требование о наличии негативного теста на коронавирус или самоизоляции для украинцев, которые возвращаются из-за границы, и иностранцев с правом постоянного проживания в Украине.

Что предшествовало: 9 июня вся территория Украины перешла в "зеленую" зону по показателям заболеваемости на коронавирус.

Украинская правда
Темы: карантин


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