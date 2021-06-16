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Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про вакцинацію – Кабмін

Середа, 16 червня 2021, 13:33
Сімейні лікарі зможуть видавати довідки про вакцинацію – Кабмін

Кабінет міністрів дозволить сімейним лікарям видавати довідки про повну вакцинацію проти коронавірусу SARS CoV 2.

Джерело: прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду

Пряма мова: "Сьогодні вносимо зміни, які дозволять сімейним лікарям видавати довідки, які засвідчують проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу – і це має спростити отримання свідоцтв". 

Деталі: Прем’єр заявив, що "бажання вакцинуватися зростає щодня".

Є домовленості на поставки більше 40 мільйонів доз вакцин уже цього року, сказав Шмигаль. 

Кабінет міністрів запропонує Верховній Раді виділити ще 1,4 млрд гривень на боротьбу з епідемією та закупівлю вакцин. 

Українська правда

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Теми: вакцинаціяКабінет міністрів
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