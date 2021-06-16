Семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации – Кабмин

Кабинет министров позволит семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации против коронавируса SARS CoV 2.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от коронавируса – и это должно упростить получение свидетельств".

Детали: Премьер заявил, что "желание вакцинироваться растет каждый день".

Есть договоренности на поставки более 40 миллионов доз вакцин уже в этом году, сказал Шмыгаль.

Кабинет министров предложит Верховной Раде выделить еще 1,4 млрд гривен на борьбу с эпидемией и закупку вакцин.