Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации – Кабмин

Среда, 16 июня 2021, 13:33

Кабинет министров позволит семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации против коронавируса SARS CoV 2.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от коронавируса – и это должно упростить получение свидетельств".

Детали: Премьер заявил, что "желание вакцинироваться растет каждый день".

Есть договоренности на поставки более 40 миллионов доз вакцин уже в этом году, сказал Шмыгаль.

Кабинет министров предложит Верховной Раде выделить еще 1,4 млрд гривен на борьбу с эпидемией и закупку вакцин.

Украинская правда
Темы: вакцинацияКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения

Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины

В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные

Путин заявил, что Байден объяснил обвинения в том, что он убийца

Путин с Байденом обсуждали войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО

Послы G7 обратились к Зеленскому насчет реформы системы правосудия

Все новости...
вакцинация
ЕС может отложить утверждение российского "Спутника V" до конца года – СМИ
В столице РФ обязали вакцинироваться против COVID сферу услуг и торговли
Депутатов в Раде прививают против COVID-19 вакциной Pfizer
Последние новости
23:21
Арахамия просит убрать Кузьмина с ВСК по сотрудничеству с Россией
22:47
Байден: Следующие месяцы покажут, можно ли доверять Путину
22:23
На Донбассе ранили украинского военного
21:44
Черкасский и Ивано-Франковский "Голоса" требуют от Рудык сложить полномочия
21:28
Новости 16 июня: саммит Байдена и Путина, карантинные ограничения
21:02
Новости экономики: Витренко хотят отстранить, Кабмин предлагает купить больше вакцин
20:41
Байден на встрече с Путиным заявил о неизменной поддержке Украины
20:28
В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные
20:00
Кабмин перераспределил деньги на обновление городской инфраструктуры
19:43
Президент РФ увидел на встрече с Байденом "зарницы доверия"
Все новости...