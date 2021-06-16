Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации – Кабмин

Среда, 16 июня 2021, 13:33
Семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации – Кабмин

Кабинет министров позволит семейным врачам выдавать справки о полной вакцинации против коронавируса SARS CoV 2.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства

Прямая речь: "Сегодня вносим изменения, которые позволят семейным врачам выдавать справки, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от коронавируса – и это должно упростить получение свидетельств".

Детали: Премьер заявил, что "желание вакцинироваться растет каждый день".

Есть договоренности на поставки более 40 миллионов доз вакцин уже в этом году, сказал Шмыгаль.

Кабинет министров предложит Верховной Раде выделить еще 1,4 млрд гривен на борьбу с эпидемией и закупку вакцин.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: