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ЄСПЛ розгляне позов "Радіо Свобода" проти влади Росії

Середа, 16 червня 2021, 13:43
ЄСПЛ розгляне позов Радіо Свобода проти влади Росії

Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу ТОВ "РВЄ/РС" (RFE/RL), що представляє в Росії інтереси медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, і його генерального директора Андрія Шарого.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Позов стосується багатомільйонних штрафів, накладених на "Радіо Свобода" та інші проєкти медіакорпорації у Росії за порушення наказу "Роскомнагляду" про маркування журналістських матеріалів відповідно до законодавства про ЗМІ-"іноземні агенти". 

Позивачі впевнені, що застосування цього законодавства порушує статті Європейської конвенції з прав людини.

У січні-травні 2021 року "Роскомнагляд" склав і направив до суду 520 протоколів про порушення проєктами RFE/RL правил маркування журналістських публікацій, а в середині червня приступив до оформлення нової "серії" з 130 штрафів. Загальна сума стягнень за майже 300 рішеннями, винесеними на цей момент судами першої інстанції, перевищує 140 мільйонів рублів.

Медіакорпорація оскаржує накладення штрафів, обґрунтовуючи свою позицію численними порушеннями владою Росії законів про діяльність ЗМІ, однак суди відхилили вже понад 150 апеляцій, поданих ТОВ "РВЄ/РС" і її гендиректором. 

Служба судових приставів порушила виконавчі провадження за кількома десятками судових рішень, банківські рахунки російської служби РС заблоковані.

Президент RFE/RL Джеймі Флай неодноразово заявляв про рішучість медіаорганізації продовжувати роботу в Росії: "RFE/RL надає своїй аудиторії чесні новини та збалансовану інформацію для того, щоб громадяни Росії, як зауважив один з наших журналістів, "не звикали до неправди і не жили у брехні".

Він наголошував: "Редакційна незалежність RFE/RL, що фінансується за рахунок наданих Конгресом США грантів, захищена її статутом, що забороняє будь-яке політичне втручання в діяльність журналістів, які "не є агентами жодного з урядів".

Одночасно зі скаргою ТОВ "РВЄ/РС" суд прийняв поданий у 2019 році позов російського видання "The New Times" і його головного редактора Євгенії Альбац, що стосується накладеного за ненадання "Роскомнадзору" інформації про іноземне фінансування штрафу у 22 мільйони рублів. Це перша справа, яка піднімає питання про застосування законодавства РФ про іноземних агентів до редакцій ЗМІ та їх керівникам.

Директор "Центру захисту прав ЗМІ" (внесений владою РФ у перелік так званих "іноземних агентів") Галина Арапова, що представляє в ЄСПЛ інтереси "The New Times", вважає розвиток подій обнадійливим. 

"Дуже важливо, що ці справи об’єднали. Обидві справи стосуються безпрецедентних для Росії штрафів для редакцій ЗМІ, які зачіпають, крім іншого, важливу проблему дискримінації журналістів на основі іноземного фінансування", – заявила вона.

ЄСПЛ надав обом скаргам пріоритет, тому заявники розраховують на швидкий розгляд справи. За деякими оцінками, суд може винести рішення вже наступного року. 

Позицію Росії в об’єднаній справі проти ЗМІ представляє генеральна прокуратура. 

Для ознайомлення з матеріалами справ та подання правової позиції суд надав відповідачу час до 2 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІсвобода словаЄСПЛ
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