ЕСПЧ рассмотрит иск "Радио Свобода" против властей России

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу ООО "РСЕ/РС" (RFE/RL), представляющий в России интересы медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, и его генерального директора Андрея Шарого.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Иск касается многомиллионных штрафов, наложенных на "Радио Свобода" и другие проекты медиакорпорации в России за нарушение приказа "Роскомнадзора" о маркировке журналистских материалов в соответствии с законодательством о СМИ- "иностранные агенты".

Истцы уверены, что применение этого законодательства нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.

В январе-мае 2021 года "Роскомнадзор" составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами RFE/RL правил маркировки журналистских публикаций, а в середине июня приступил к оформлению новой "серии" из 130 штрафов. Общая сумма взысканий по почти 300 решениям, вынесенным на данный момент судами первой инстанции, превышает 140 миллионов рублей.

Медиакорпорация оспаривает наложение штрафов, обосновывая свою позицию многочисленными нарушениями властью России законов о деятельности СМИ, однако суды отклонили уже более 150 апелляций, поданных ООО "РСЕ/РС" и ее гендиректором.

Служба судебных приставов возбудила исполнительное производство по нескольким десяткам судебных решений, банковские счета российской службы РС заблокированы.

Президент RFE/RL Джейми Флай неоднократно заявлял о решимости медиаорганизации продолжать работу в России: "RFE/RL предоставляет своей аудитории честные новости и сбалансированную информацию для того, чтобы граждане России, как заметил один из наших журналистов, "не привыкали ко лжи и не жили во лжи".

Он отмечал: "Редакционная независимость RFE/RL, финансируемой за счет предоставленных Конгрессом США грантов, защищена ее уставом, который запрещает любое политическое вмешательство в деятельность журналистов, которые" не являются агентами ни одного из правительств".

Одновременно с жалобой ООО "РСЕ РС" суд принял поданный в 2019 году иск российского издания "The New Times" и его главного редактора Евгении Альбац по поводу наложенного за непредоставление "Роскомнадзора" информации об иностранном финансировании штрафа в 22 миллиона рублей. Это первое дело, которое поднимает вопрос о применении законодательства РФ об иностранных агентах к редакции СМИ и их руководителям.

Директор "Центра защиты прав СМИ" (внесен властями РФ в перечень так называемых "иностранных агентов") Галина Арапова, которая представляет в ЕСПЧ интересы "The New Times", считает развитие событий обнадеживающим.

"Очень важно, что эти дела объединили. Оба дела касаются беспрецедентных для России штрафов для редакций СМИ, затрагивающих, помимо прочего, важную проблему дискриминации журналистов на основе иностранного финансирования", – заявила она.

ЕСПЧ предоставил обоим жалобам приоритет, поэтому заявители рассчитывают на быстрое рассмотрение дела. По некоторым оценкам, суд может вынести решение в следующем году.

Позицию России в объединенном деле против СМИ представляет генеральная прокуратура.

Для ознакомления с материалами дел и оказании правовой позиции суд дал ответчику время до 2 октября.