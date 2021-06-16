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В зоні ООС загинув військовий з Львівщини, обставини з’ясовують

Середа, 16 червня 2021, 13:50

В зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув військовий з Львівщини.

Джерело: повідомлення Рава-Руської міської територіальної громади у Facebook, коментар начальника пресслужби Об’єднаних сил Віталія Саранцева Українській правді

Дослівно: "У зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 р.н".

 

Деталі: В пресслужба ОС повідомили, що смерть наступила або в результаті необережного поводження із зброєю, або самогубства. Сам інцидент стався 15 червня ввечері.

Наразі триває слідство.

Українська правда
Теми: ООСвійна


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