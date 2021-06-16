В зоне ООС погиб военный из Львовской области, обстоятельства выясняют
Среда, 16 июня 2021, 13:50
В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный из Львовской области.
Источник: сообщение Рава-Русской городской территориальной общины в Facebook, комментарий начальника прессслужбы Объединенных сил Виталия Саранцева Украинской правде
Дословно: "В зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р.".
Детали: В пресс-служба ОС сообщили, что смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Сам инцидент произошел 15 июня вечером.
Ведется следствие.
Украинская правда