В зоне ООС погиб военный из Львовской области, обстоятельства выясняют

В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный из Львовской области.

Источник: сообщение Рава-Русской городской территориальной общины в Facebook, комментарий начальника прессслужбы Объединенных сил Виталия Саранцева Украинской правде

Дословно: "В зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 г.р.".

Детали: В пресс-служба ОС сообщили, что смерть наступила либо в результате неосторожного обращения с оружием, либо самоубийства. Сам инцидент произошел 15 июня вечером.

Ведется следствие.