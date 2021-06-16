Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністри погодили кандидатуру нового голови Сумської ОДА

Середа, 16 червня 2021, 14:01
Міністри погодили кандидатуру нового голови Сумської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Джерело: трансляція засідання уряду

Деталі: Міністри розглянули відповідний проєкт указу президента та проголосували за.

До цього уродженець Сум Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури (з 2020-го року) був заступником міністра розвитку громад та територій України (2019–2020). Ще раніше працював керівником апарату Сумської ОДА.

Варто зазначити, що наразі посаду голови Сумської ОДА обіймає Василь Хома.

UPD: В Кабміні "Українській правді" уточнили, що на цьому ж засіданні було погоджено звільнення Хоми.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівСумська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: