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Міністри погодили кандидатуру нового голови Сумської ОДА

Середа, 16 червня 2021, 14:01

Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Джерело: трансляція засідання уряду

Деталі: Міністри розглянули відповідний проєкт указу президента та проголосували за.

До цього уродженець Сум Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури (з 2020-го року) був заступником міністра розвитку громад та територій України (2019–2020). Ще раніше працював керівником апарату Сумської ОДА.

Варто зазначити, що наразі посаду голови Сумської ОДА обіймає Василь Хома.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівСумська область


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