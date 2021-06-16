Міністри погодили кандидатуру нового голови Сумської ОДА

Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Джерело: трансляція засідання уряду

Деталі: Міністри розглянули відповідний проєкт указу президента та проголосували за.

До цього уродженець Сум Живицький займав посаду заступника міністра інфраструктури (з 2020-го року) був заступником міністра розвитку громад та територій України (2019–2020). Ще раніше працював керівником апарату Сумської ОДА.

Варто зазначити, що наразі посаду голови Сумської ОДА обіймає Василь Хома.