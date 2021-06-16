Министры согласовали кандидатуру нового главы Сумской ОГА

Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

Источник: трансляция заседания правительства

Детали: Министры рассмотрели соответствующий проект указа президента и проголосовали за.

До этого уроженец Сум Живицкий занимал должность заместителя министра инфраструктуры (с 2020 года) был заместителем министра развития общин и территорий Украины (2019-2020). Еще ранее работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

Стоит отметить, что сейчас пост главы Сумской ОГА занимает Василий Хома.

UPD: В Кабмине "Украинской правде" уточнили, что на этом же заседании было согласовано увольнение Хомы.