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Министры согласовали кандидатуру нового главы Сумской ОГА

Среда, 16 июня 2021, 14:01

Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

Источник: трансляция заседания правительства

Детали: Министры рассмотрели соответствующий проект указа президента и проголосовали за.

До этого уроженец Сум Живицкий занимал должность заместителя министра инфраструктуры (с 2020 года) был заместителем министра развития общин и территорий Украины (2019-2020). Еще ранее работал руководителем аппарата Сумской ОГА.

Стоит отметить, что сейчас пост главы Сумской ОГА занимает Василий Хома.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровСумская область


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