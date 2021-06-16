Министры согласовали кандидатуру нового главы Сумской ОГА
Среда, 16 июня 2021, 14:01
Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.
Источник: трансляция заседания правительства
Детали: Министры рассмотрели соответствующий проект указа президента и проголосовали за.
До этого уроженец Сум Живицкий занимал должность заместителя министра инфраструктуры (с 2020 года) был заместителем министра развития общин и территорий Украины (2019-2020). Еще ранее работал руководителем аппарата Сумской ОГА.
Стоит отметить, что сейчас пост главы Сумской ОГА занимает Василий Хома.
UPD: В Кабмине "Украинской правде" уточнили, что на этом же заседании было согласовано увольнение Хомы.
Украинская правда