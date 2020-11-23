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Зеленський призначив нового очільника Сумщини

Понеділок, 23 листопада 2020, 19:44
Зеленський призначив нового очільника Сумщини

Президент Володимир Зеленський призначив Василя Хому, який понад 4 роки працював заступником Михайла Добкіна, головою Сумської обласної державної адміністрації.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський 23 листопада підписав указ № 509/2020.

За інформацією відомства, Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.

Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Має почесне звання "Заслужений юрист України".

Довідково: Хома був призначений на посаду заступника голови Харківської ОДА у квітні 2010 р. Він був єдиним із заступників колишнього голови обладміністрації Михайла Добкіна, що зберіг свою посаду після зміни влади у лютому 2014 року.

У жовтні 2014 Хома подав заяву на звільнення.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Сумська областьЗеленський
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