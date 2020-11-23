Зеленський призначив нового очільника Сумщини
Понеділок, 23 листопада 2020, 20:44
Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зеленський 23 листопада підписав указ № 509/2020.
За інформацією відомства, Хома народився у 1966 році. Має вищу освіту. У 1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут.
Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю "Захиснику Вітчизни" та орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Має почесне звання "Заслужений юрист України".
Передісторія:
- 11 березня Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенка.
- 6 листопада його звільнили.
Українська правда