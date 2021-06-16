Мати Протасевича впевнена, що сина витягнули до журналістів силою
Середа, 16 червня 2021, 15:25
Мати колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Наталя впевнена, що він вимушено брав участь в брифінгу МЗС Білорусі.
Джерело: Наталя Протасевич, яку цитує DW
Пряма мова: "Він одягнув на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини".
Деталі: За словами Наталі Протасевич, її син перебував під психологічним тиском і "виглядав пригніченим, нервово кліпав".
Батьки журналіста Наталя і Дмитро Протасевич знаходяться в Польщі.
Передісторія:
- 14 вересня колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий у Білорусі, на пресконференції, організованій білоруськими силовиками, заявив, що у СІЗО його ніхто не бив і почуває він себе добре.
- Також він попросив не поширювати інформацію про те, що його б’ють, бо ці новини важко сприймати його батькам.