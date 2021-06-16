Мати Протасевича впевнена, що сина витягнули до журналістів силою

Мати колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Наталя впевнена, що він вимушено брав участь в брифінгу МЗС Білорусі.

Джерело: Наталя Протасевич, яку цитує DW

Пряма мова: "Він одягнув на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини".

Деталі: За словами Наталі Протасевич, її син перебував під психологічним тиском і "виглядав пригніченим, нервово кліпав".

Батьки журналіста Наталя і Дмитро Протасевич знаходяться в Польщі.

Передісторія: