Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мати Протасевича впевнена, що сина витягнули до журналістів силою

Середа, 16 червня 2021, 15:25

Мати колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Наталя впевнена, що він вимушено брав участь в брифінгу МЗС Білорусі.

Джерело: Наталя Протасевич, яку цитує DW

Пряма мова: "Він одягнув на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини".

Деталі: За словами Наталі Протасевич, її син перебував під психологічним тиском і "виглядав пригніченим, нервово кліпав".

Батьки журналіста Наталя і Дмитро Протасевич знаходяться в Польщі.

Передісторія:

  • 14 вересня колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий у Білорусі, на пресконференції, організованій білоруськими силовиками, заявив, що у СІЗО його ніхто не бив і почуває він себе добре.
  • Також він попросив не поширювати інформацію про те, що його б’ють, бо ці новини важко сприймати його батькам.

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19

Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту

В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"

День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах

Новини 16 червня: саміт Байдена та Путіна, карантинні обмеження

Байден на зустрічі з Путіним заявив про незмінну підтримку України

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко доручив бути готовими до швидкої мобілізації за його наказом
ЄС затвердив санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair
Росія зняла Тихановську з міждержавного розшуку
Останні новини
07:24
фотоПекін запустив космічний корабель із трьома астронавтами на борту
06:27
Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19
05:41
Німецька ковід-вакцина виявилася ефективною на 47%
04:46
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу
03:42
відеоУ сутичках біля сквоту в Берліні постраждали понад 60 поліцейських
02:55
Ізраїль заявляє про пожежі, спричинені "вогняними кулями" сектору Гази
02:25
відеоКитай і Росія представили проєкт спільної місячної бази
01:52
Захисника історичної спадщини у Львові взяли під варту
01:08
В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"
00:21
В ОП повідомили, як готують візит Зеленського до США
Усі новини...