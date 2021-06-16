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Мати Протасевича впевнена, що сина витягнули до журналістів силою

Середа, 16 червня 2021, 15:25
Мати Протасевича впевнена, що сина витягнули до журналістів силою

Мати колишнього редактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича Наталя впевнена, що він вимушено брав участь в брифінгу МЗС Білорусі.

Джерело: Наталя Протасевич, яку цитує DW

Пряма мова: "Він одягнув на себе маску, щоб врятувати себе, а також життя своєї дівчини".

Деталі: За словами Наталі Протасевич, її син перебував під психологічним тиском і "виглядав пригніченим, нервово кліпав".

Батьки журналіста Наталя і Дмитро Протасевич знаходяться в Польщі.

Передісторія:

  • 14 вересня колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий у Білорусі, на пресконференції, організованій білоруськими силовиками, заявив, що у СІЗО його ніхто не бив і почуває він себе добре.
  • Також він попросив не поширювати інформацію про те, що його б’ють, бо ці новини важко сприймати його батькам.

"Українська правда" у Threads

Теми: Білорусь
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