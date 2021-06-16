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Мать Протасевича уверена, что сына вытащили к журналистам силой

Среда, 16 июня 2021, 15:25
Мать Протасевича уверена, что сына вытащили к журналистам силой

Мать бывшего редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича Наталья уверена, что он вынужденно принимал участие в брифинге МИД Беларуси.

Источник: Наталья Протасевич, которую цитирует DW

Прямая речь: "Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки".

Детали: По словам Натальи Протасевич, ее сын находился под психологическим давлением и "выглядел подавленным, нервно моргал".

Родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевич находятся в Польше.

Предыстория:

  • 14 сентября бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, задержанный в Беларуси, на пресс конференции, организованной белорусскими силовиками, заявил, что в СИЗО его никто не бил и чувствует он себя хорошо.
  • Также он попросил не распространять информацию о том, что его бьют, потому что эти новости трудно воспринимать его родителям.

Темы: Беларусь
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