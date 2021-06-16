Мать Протасевича уверена, что сына вытащили к журналистам силой

Мать бывшего редактора оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Романа Протасевича Наталья уверена, что он вынужденно принимал участие в брифинге МИД Беларуси.

Источник: Наталья Протасевич, которую цитирует DW

Прямая речь: "Он надел на себя маску, чтобы спасти себя, а также жизнь своей девушки".

Детали: По словам Натальи Протасевич, ее сын находился под психологическим давлением и "выглядел подавленным, нервно моргал".

Родители журналиста Наталья и Дмитрий Протасевич находятся в Польше.

Предыстория: