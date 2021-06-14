Протасевич під наглядом силовиків пояснив свої шрами: "У них не було наручників"

Колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, затриманий у Білорусі, на пресконференції, організованій білоруськими силовиками, заявив, що у СІЗО його ніхто не бив і почуває він себе добре.

Джерело: Трансляція пресцентру Білорусі

Пряма мова: "Стосовно цього жарту (що Протасевича у в’язниці бив особисто Олександр Лукашенко – ред.) навіть коментувати нічого не буду. Це просто смішно.

По-друге, стосовно моїх слідів на руках, я думаю, кожен із вас може підійти і подивитися – це сліди від стяжок, які на мене одягли під час затримання, оскільки затримання було настільки несподіваним, що у них не було при собі наручників".

"Будучи в СІЗО я чув дуже багато фейків, які розповсюджували про мій стан здоров’я. Я хочу сказати, що чудово себе почуваю. У мене чудовий настрій. У мене немає ніяких скарг. Якщо хтось сумнівається, то я готовий пройти будь-яку незалежну медичну експертизу".

Деталі: Протасевич також попросив не поширювати інформацію про те, що його б’ють, бо ці новини важко сприймати його батькам. Він знову заявив, що начебто розповідає усе через те, що хоче виправити власні помилки. Низка журналістів під час пресконференції сказали, що не вірять його словам.

Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську в травні не було. Про це зокрема сказав командувач Військово-повітряними силами і військами протиповітряної оборони Збройних Сил генерал-майор Ігор Голуб.

Також силовики заявили, що Протасевич обвинувачується за трьома складами злочинів: організація діяльності груп, що порушують громадський порядок, організація масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі за принципом соціальної приналежності.

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