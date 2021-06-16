Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ засудила Україну та Молдову через "зрив врегулювання" конфлікту в Придністров’ї

Середа, 16 червня 2021, 15:57
РФ засудила Україну та Молдову через зрив врегулювання конфлікту в Придністров’ї

Держдума Росії схвалила заяву, де засудила дії Молдови та України, які начебто "ведуть до зриву врегулювання" конфлікту у Придністров’ї та "погіршують" становище росіян, що проживають на території ніким невизнаного утворення. 

Джерело: росЗМІ "Риа Новости

Дослівно: "Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ускладненням ситуації навколо Придністров'я, яка безпосередньо зачіпає права та інтереси громадян Російської Федерації, що проживать там, та російських співвітчизників і створює загрозу їх безпеці та добробуту". 

"Політичні сили, які підтримують президента Молдови М.Санду, використовують будь-які можливості для посилення блокади Придністров'я і переговорного процесу, руйнування виправдав себе механізму миротворчої операції в регіоні. Непорядну роль в загостренні конфлікту і придушенні Придністров'я грає влада України". 

Деталі: Депутати Думи вважають, що криза в регіоні посилюється "втручанням" Румунії, США та інших західних країн та ще більше поглиблюється перед достроковими парламентськими виборами в Молдові. 

Там кажуть, що Молдова і Україна спільно йдуть до припинення транспортного сполучення із Придністров’ям. 

Окрім того, Росія начебто стурбована тим, що Київ та Кишинів планують запустити митно-прикордонний контроль на єдиному пропускному пункті з українського боку. 

Що передувало: Обрана президентка Молдови Мая Санду виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї, перетворення її на цивільну.

Нагадаємо:

  • Україна відмовилася впускати на свою територію кількох мешканців Придністров’я за довідками про щеплення від коронавірусу, виданими де-факто владою невизнаного Придністров’я.

"Українська правда" в Threads

Теми: Придністров'яРосіяМолдоваУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Придністров'я
Зеленський "вбив" формат переговорів по Придністров'ю 5+2 і пояснив роль України
Зеленський: Дії ЗСУ у Придністров’ї можливі лише за згоди Кишинева
Боррель: Проблема Придністров'я не завадить Молдові на шляху до ЄС
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: