РФ засудила Україну та Молдову через "зрив врегулювання" конфлікту в Придністров’ї

Держдума Росії схвалила заяву, де засудила дії Молдови та України, які начебто "ведуть до зриву врегулювання" конфлікту у Придністров’ї та "погіршують" становище росіян, що проживають на території ніким невизнаного утворення.

Джерело: росЗМІ "Риа Новости"

Дослівно: "Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з ускладненням ситуації навколо Придністров'я, яка безпосередньо зачіпає права та інтереси громадян Російської Федерації, що проживать там, та російських співвітчизників і створює загрозу їх безпеці та добробуту".

"Політичні сили, які підтримують президента Молдови М.Санду, використовують будь-які можливості для посилення блокади Придністров'я і переговорного процесу, руйнування виправдав себе механізму миротворчої операції в регіоні. Непорядну роль в загостренні конфлікту і придушенні Придністров'я грає влада України".

Деталі: Депутати Думи вважають, що криза в регіоні посилюється "втручанням" Румунії, США та інших західних країн та ще більше поглиблюється перед достроковими парламентськими виборами в Молдові.

Там кажуть, що Молдова і Україна спільно йдуть до припинення транспортного сполучення із Придністров’ям.

Окрім того, Росія начебто стурбована тим, що Київ та Кишинів планують запустити митно-прикордонний контроль на єдиному пропускному пункті з українського боку.

Що передувало: Обрана президентка Молдови Мая Санду виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї, перетворення її на цивільну.

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