РФ осудила Украину и Молдову из-за "срыва урегулирования" конфликта в Приднестровье

Госдума России одобрила заявление, где осудила "действия" Молдовы и Украины, которые якобы "ведут к срыву урегулирования" конфликта в Приднестровье и "ухудшают" положение россиян, проживающих на территории никем не признанного образования.

Источник: росСМИ "Риа Новости"

Дословно: "Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации выражает глубокую обеспокоенность в связи с осложнением ситуации вокруг Приднестровья, которая напрямую затрагивает права и интересы проживающих там граждан Российской Федерации и российских соотечественников и создает угрозу их безопасности и благосостоянию".

"Поддерживающие президента Молдовы М.Санду политические силы используют любые возможности для усиления блокады Приднестровья и переговорного процесса, разрушения оправдавшего себя механизма миротворческой операции в регионе. Неблаговидную роль в обострении конфликта и удушении Приднестровья играют власти Украины".

Детали: Депутаты Думы считают, что кризис в регионе усиливается "вмешательством" Румынии, США и других западных стран и еще больше углубляется перед досрочными парламентскими выборами в Молдове.

Там говорят, что Молдова и Украина совместно идут к прекращению транспортного сообщения с Приднестровьем.

Кроме того, Россия якобы обеспокоена тем, что Киев и Кишинев планируют запустить таможенно-пограничный контроль на едином пропускном пункте с украинской стороны.

Что предшествовало: Избранная президентка Молдовы Майя Санду выступила за реформирование миссии миротворцев в Приднестровье, превращение ее в гражданскую.

Украина отказалась впускать на свою территорию нескольких жителей Приднестровья по справкам о прививках от коронавируса, выданным де-факто властями непризнанного Приднестровья.