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Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО

Середа, 16 червня 2021, 19:00
Путін з Байденом обговорили війну на Донбасі та вступ України до НАТО

Президент Росії Володимир Путін каже, що під час переговорів з лідером США Джо Байденом обговорювали Україну, в тому числі можливий її вступ до НАТО й Мінські угоди.

Джерело: Путін під час пресконференції після зустрічі з Байденом в Женеві

Пряма мова Путіна: "Що стосується України, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України повинні лежати Мінські угоди.

З приводу можливого вступу України в НАТО, ця тема порушувалася "мазком", тут, мабуть, нічого обговорювати...

Що стосується зобов'язань щодо України - у нас зобов'язання тільки одне: сприяти реалізації Мінських угод. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом поза всяким сумнівом.

Між іншим, хочу звернути вашу увагу на наступне - ще в листопаді минулого року українська делегація представила свої міркування про те, як вона думає реалізовувати Мінські угоди. Там написано, що, перш за все, представити пропозицію з приводу політичної інтеграції Донбасу в українську правову систему і Конституцію, там так прописано.

Друге - кордон між РФ і Україною починають займати прикордонники України на наступний день після проведення виборів, стаття 9. Що запропонувала Україна? Вона запропонувала першим кроком повернути ВСУ до місць своєї постійної дислокації. Це означає, що війська України мають зайти на Донбас. Друге - вони запропонували закрити кордон між РФ і Україною, і третє - вибори провести через три місяці після цих двох кроків.

Це не має нічого спільного з Мінськими угодами, це повністю їм суперечить".

Передісторія: Очікувалося, що зустріч президентів може тривати чотири-п'ять годин, перерви та робочий обід не були заплановані.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденПутінУкраїнаДонбасНАТО
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