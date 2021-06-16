У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні
Середа, 16 червня 2021, 20:28
У зв’язку зі святковими вихідними частина центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, а деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.
Джерело: МОЗ
Деталі: Наприклад, у понеділок 21 числа працюватимуть усі чотири центри вакцинації в Одесі з 9 до 17 години.
Протягом 17-18 числа (четвер та п’ятниця) працюватимуть центри Києва та Дніпра. У Дніпрі деякі працюватимуть ще й у суботу, а у неділю не працюватимуть жоден.
У неділю працюватимуть лише центри Житомира, Хмельницького та Кам'янця-Подільського.
У міністерстві наголошують, що графік може й далі змінюватися, а перевірити його можна на сайті відомства.
З 17 по 21 червня в Україні працюватимуть майже 70 центрів масової вакцинації.
Українська правда