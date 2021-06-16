Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні

Середа, 16 червня 2021, 20:28
У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні
фото: думська

У зв’язку зі святковими вихідними частина центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, а деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Джерело: МОЗ

Деталі: Наприклад, у понеділок 21 числа працюватимуть усі чотири центри вакцинації в Одесі з 9 до 17 години.

Протягом 17-18 числа (четвер та п’ятниця) працюватимуть центри Києва та Дніпра. У Дніпрі деякі працюватимуть ще й у суботу, а у неділю не працюватимуть жоден.

У неділю працюватимуть лише центри Житомира, Хмельницького та Кам'янця-Подільського.

У міністерстві наголошують, що графік може й далі змінюватися, а перевірити його можна на сайті відомства.

З 17 по 21 червня в Україні працюватимуть майже 70 центрів масової вакцинації.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи треба вакцинуватися й продовжувати дію COVID-сертифікату – пояснює МОЗ
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: