У четвер, п’ятницю та понеділок: центри масової вакцинації змінили графік на ці вихідні

У зв’язку зі святковими вихідними частина центрів масової вакцинації проти COVID-19 працюватимуть в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, а деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Джерело: МОЗ

Деталі: Наприклад, у понеділок 21 числа працюватимуть усі чотири центри вакцинації в Одесі з 9 до 17 години.

Протягом 17-18 числа (четвер та п’ятниця) працюватимуть центри Києва та Дніпра. У Дніпрі деякі працюватимуть ще й у суботу, а у неділю не працюватимуть жоден.

У неділю працюватимуть лише центри Житомира, Хмельницького та Кам'янця-Подільського.

У міністерстві наголошують, що графік може й далі змінюватися, а перевірити його можна на сайті відомства.

З 17 по 21 червня в Україні працюватимуть майже 70 центрів масової вакцинації.