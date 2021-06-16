В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, а некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Источник: Минздрав

Детали: Например, в понедельник 21 числа будут работать все четыре центра вакцинации в Одессе с 9 до 17 часов.

В течение 17-18 числа (четверг и пятница) будут работать центры Киева и Днепра.

В министерстве отмечают, что график может продолжать меняться, а проверить его можно на сайте ведомства.

С 17 по 21 июня в Украине будут работать около 70 центров массовой вакцинации.