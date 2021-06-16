Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные

Среда, 16 июня 2021, 20:28
В четверг, пятницу и понедельник: центры массовой вакцинации изменили график на эти выходные

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, а некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Источник: Минздрав

Детали: Например, в понедельник 21 числа будут работать все четыре центра вакцинации в Одессе с 9 до 17 часов.

В течение 17-18 числа (четверг и пятница) будут работать центры Киева и Днепра. В Днепре некоторые будут работать еще и в субботу, а в воскресенье не будет работать ни один.

В воскресенье будут работать только центры Житомира, Хмельницкого и Каменец-Подольского.

В министерстве отмечают, что график может продолжать меняться, а проверить его можно на сайте ведомства.

С 17 по 21 июня в Украине будут работать около 70 центров массовой вакцинации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: