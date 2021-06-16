На Донбасі поранили українського військового
Середа, 16 червня 2021, 22:23
16 червня близько 19.30 внаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших підрозділів поблизу населеного пункту Луганське військовослужбовець ЗСУ отримав осколкове поранення.
Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Північ"
Деталі: Зазначається, що йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.
На обстріл противника українські військові відкрили вогонь у відповідь.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
Українська правда