На Донбассе ранили украинского военного
Среда, 16 июня 2021, 22:23
16 июня около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.
Источник: Оперативно-тактические группировки "Північ"
Детали: Отмечается, что ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.
На обстрел противника украинские военные открыли огонь.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
Украинская правда