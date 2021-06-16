На Донбассе ранили украинского военного

16 июня около 19.30 в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское военнослужащий ВСУ получил осколочное ранение.

Источник: Оперативно-тактические группировки "Північ"

Детали: Отмечается, что ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное.

На обстрел противника украинские военные открыли огонь.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.