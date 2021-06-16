День Євро-2020: Італія, Вельс та Росія перемагають у своїх матчах

У сьомий день Чемпіонату Європи 2020 було три матчі – переможцями з них вийшли Італія, Вельс та Росія.

Джерело: трансляція матчів

Деталі: Першими грали Фінляндія з Росією. Росіяни пропустили вже на третій хвилині, однак після перегляду повтору гол скасували через офсайд. За декілька хвилин травму отримав захисник РФ Маріо Фернандес, якого винесли на ношах з підозрою на пошкодження хребта – пізніше діагноз не підтвердився.

Росіяни забили гол у додатковий час першого тайму – Олексій Міранчук поцілив у дальню дев’ятку – 0:1. У другому таймі Фінляндія не змогла відігратися.

У наступному матчі Вельс переміг Туреччину з рахунком 2:0. На 42 хвилині Гарет Бейл навісом у штрафну вивів Аарона Ремзі на побачення з воротарем – 1:0.

На 60 хвилині Бейл заробив пенальті, але й не реалізував його – вдарив на силу вище воріт.

На п’ятій компенсованій хвилині забив Коннор Робертс – і знову завдяки асисту Гарета Бейла.

За два матчі Туреччина пропустила 5 м’ячів – наразі це найбільше у турнірі.

У останньому матчі дня зустрілися Італія зі Швейцарією. Вже на 19 хвилині захисник Джорджо Кьєліні забиває гол, який скасовують – на повторі ВАР зафіксували гру рукою. Одразу на 26 хвилині Мануель Локателлі забиває гол після пасу Доменіко Берарді – 1:0.

Другий тайм почався з дубля Локателлі – гравець дальнім ударом з-за меж штрафної поцілив у ворота – 2:0.

На завершення матчу Чіро Іммобіле забиває третій гол.

За результатами ігрового дня Італія підіймається на 1 місце у групі А, Вельс - друге місце цієї ж групи, Росія – на 2 місце у групі В.