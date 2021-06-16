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День Евро-2020 Италия, Уэльс и Россия побеждают в своих матчах

Среда, 16 июня 2021, 23:56

В седьмой день Чемпионата Европы 2020 было три матча - победителями из них вышли Италия, Уэльс и Россия.

Источник: трансляция матчей

Детали: Первыми играли Финляндия с Россией. Россияне пропустили уже на третьей минуте, однако, после просмотра повтора, гол отменили из-за офсайда. За несколько минут травму получил защитник РФ Марио Фернандес, которого вынесли на носилках с подозрением на повреждение позвоночника - позже диагноз не подтвердился.

Россияне забили гол в дополнительное время первого тайма - Алексей Миранчук попал в дальнюю девятку - 0:1. Во втором тайме Финляндия не смогла отыграться.

В следующем матче Уэльс победил Турцию со счетом 2:0. На 42 минуте Гарет Бэйл навесом в штрафную вывел Аарона Рэмзи на свидание с вратарем - 1:0.

На 60 минуте Бэйл заработал пенальти, но не реализовал его – ударил на силу выше ворот.

На пятой компенсированной минуте забил Коннор Робертс – и снова благодаря ассисту Гарета Бэйла.

За два матча Турция пропустила 5 мячей – пока это всего в турнире.

В последнем матче дня встретились Италия со Швейцарией. Уже на 19 минуте защитник Джорджо Кьелини забивает гол, который отменяют - на повторе ВАС зафиксировали игру рукой. Сразу на 26 минуте Мануэль Локателли забивает гол после паса Берарди - 1:0.

Второй тайм начался с дубля Локателли - игрок дальним ударом из-за пределов штрафной пробил вратаря - 2:0.

В завершение матча Иммобиле забивает третий гол.

По результатам игрового дня Италия поднимается на 1 место в группе А, Уэльс - второе место в этой же группе, Россия - на 2 место в группе В.

 

Роман Петренко, УП
Темы: футболИталияТурцияФинляндияШвейцария


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