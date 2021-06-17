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В Росії схвалили законопроєкти про "регулювання інтернету"

Четвер, 17 червня 2021, 01:08
В Росії схвалили законопроєкти про регулювання інтернету

Депутати Держдуми прийняли в другому читанні три законопроєкти, які покликані, за задумом їхніх авторів, зробити російський інтернет більш прозорим.

Джерело: РБК з посиланням на Систему забезпечення законодавчої діяльності, Meduza

Деталі: Перший законопроєкт, який вніс депутат фракції ЛДПР Сергій Жигарєв, пропонує встановити контроль над всією рекламою, розміщеною в Рунеті.

Згідно з документом, рекламодавці і майданчики повинні будуть передавати Роскомнадзор відомості про всі рекламні кампанії, а відомство буде враховувати, зберігати й обробляти дані про рекламу.

Цей же законопроєкт забороняє поширювати рекламу, спрямовану на російських споживачів, на іноземному сайті, якщо Роскомнадзор прийняв таке рішення.

Другий законопроєкт, який вніс єдинорос Антон Горєлкін, вводить обов'язковий підрахунок всієї аудиторії російського сегмента інтернету. Організацію, яка проводитиме дослідження обсягу аудиторії, вибиратиме Роскомнадзор.

Третій законопроєкт, внесений групою депутатів на чолі з єдиноросом Олександром Хінштейном, зобов'язує іноземні інтернет-компанії, такі як Twitter і Facebook, відкрити в Росії своє представництво, яке буде представляти їхні інтереси, в тому числі в судах. Хінштейн сказав, що це законопроєкт про "приземлення" іноземних соцмереж в Росії.

У разі відмови виконати вимоги російських законів на сайтах зарубіжних соцмереж заборонять поширювати російську рекламу, їм заборонять приймати платежі від користувачів з Росії, самі сайти приберуть з пошукової видачі, а доступ до них частково або повністю обмежать.

Нагадаємо: Російське міністерство освіти анонсувало створення так званого "білого" інтернету для школярів. Там буде тільки контент з перевіреним вмістом.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіяінтернет
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