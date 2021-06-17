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В России одобрили законопроекты о "регулирование интернета"

Четверг, 17 июня 2021, 01:08

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении три законопроекта, которые призваны, по замыслу их авторов, сделать российский интернет более прозрачным.

Источник: РБК со ссылкой на Систему обеспечения законодательной деятельности, Meduza

Детали: Первый законопроект, который внес депутат фракции ЛДПР Сергей Жигарев, предлагает установить контроль над всей рекламой, размещенной в Рунете. Согласно документу, рекламодатели и площадки будут должны передавать Роскомнадзору сведения обо всех рекламных кампаниях, а ведомство будет учитывать, хранить и обрабатывать данные о рекламе.

Этот же законопроект запрещает распространять рекламу, направленную на российских потребителей, на иностранном сайте, если Роскомнадзор принял такое решение.

Второй законопроект, который внес единоросс Антон Горелкин, вводит обязательный подсчет всей аудитории российского сегмента интернета. Организацию, которая станет проводить исследования объема аудитории, станет выбирать Роскомнадзор.

Третий законопроект, внесенный группой депутатов во главе с единороссом Александром Хинштейном, обязывает иностранные интернет-компании, такие как Twitter и Facebook, открыть в России свое представительство, которое станет представлять их интересы, в том числе в судах. Хинштейн говорил, что это законопроект о "приземлении" иностранных соцсетей в России.

В случае отказа выполнить требования российских законов на сайтах зарубежных соцсетей запретят распространять российскую рекламу, им запретят принимать платежи от пользователей из России, сами сайты уберут из поисковой выдачи, а доступ к ним частично или полностью ограничат.

Напомним: Российское министерство просвещения анонсировало создание так называемого "белого" интернета для школьников. Там будет только контент с проверенным содержанием.

Темы: Росcияинтернет


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