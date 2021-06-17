ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, вперше виявлений у Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".

Джерело: DW

Деталі: Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути заразнішим за звичайний вірус і становлять велику загрозу імунній системі людини.

Однак поки точного висновку з цього приводу немає.

Мутація була виявлена вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей штам.

В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.

Нагадаємо: Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року, вважає група українських вчених.