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ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу

Четвер, 17 червня 2021, 04:46
ВООЗ вивчає небезпечний штам коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає варіант коронавірусу, вперше виявлений у Латинській Америці і який отримав назву "лямбда".

Джерело: DW

Деталі: Експерти ВООЗ не виключають, що він може бути заразнішим за звичайний вірус і становлять велику загрозу імунній системі людини.

Однак поки точного висновку з цього приводу немає.

Мутація була виявлена вперше в Перу в серпні 2020 року, 81% всіх зареєстрованих в країні випадків зараження припадають на цей штам.

В Аргентині та Чилі ця частка дорівнює приблизно одній третині.

Нагадаємо: Нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю, пік якої припав на початок квітня 2021 року, вважає група українських вчених. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусохорона здоров'я
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