Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса

Четверг, 17 июня 2021, 04:46
ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Латинской Америке и получивший название "лямбда".

Источник: DW

Детали: Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть заразнее обычного вирус и представлять большую угрозу иммунной системе человека.

Однако пока точного заключения по этому поводу нет.

Мутация была обнаружена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходится на этот штамм.

В Аргентине и Чили эта доля составляет около одной трети.

Напомним: Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года, считает группа украинских ученых.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусздравоохранение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: