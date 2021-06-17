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ВОЗ изучает опасный штамм коронавируса

Четверг, 17 июня 2021, 04:46

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Латинской Америке и получивший название "лямбда".

Источник: DW

Детали: Эксперты ВОЗ не исключают, что он может быть заразнее обычного вирус и представлять большую угрозу иммунной системе человека.

Однако пока точного заключения по этому поводу нет.

Мутация была обнаружена впервые в Перу в августе 2020 года, 81% всех зарегистрированных в стране случаев заражения приходится на этот штамм.

В Аргентине и Чили эта доля составляет около одной трети.

Напомним: Новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны, пик которой пришелся на начало апреля 2021 года, считает группа украинских ученых.

Темы: коронавирусздравоохранение


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