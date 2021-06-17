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Німецька ковід-вакцина виявилася ефективною на 47%

Четвер, 17 червня 2021, 05:41

Вакцина від коронавірусу німецької компанії CureVac виявилася менш ефективною, ніж інші.

Джерело: Politico з посиланням на пресслужбу компанії

Деталі: Компанія оголосила про 47-відсотковий показник ефективності проти всіх випадків COVID-19 і заявила, що вакцина "не відповідає заздалегідь визначеним статистичним критеріям успішності" на основі другого аналізу масштабного дослідження.

У дослідженні взяли участь 40 тисяч людей у 10 країнах Європи та Латинської Америки з циркулюванням щонайменше 13 варіантів коронавірусу.

Серед тих, хто брав участь у випробуванні, виявили 134 випадки захворювання на COVID через два тижні після отримання другої дози.

У компанії сподівалися на кращий результат, проте зауважують, що "демонструвати високу ефективність у цьому безпрецедентному різноманітті варіантів є складним завданням".

Компанія повідомила про результати досліджень Європейське агентство з лікарських засобів.

"Оскільки ми наближаємося до остаточного аналізу з мінімум 80 додатковими випадками, загальна ефективність вакцини може змінитися", - зазначив гендиректор компанії Франц-Вернер Хаас.

Нагадаємо: Компанія Novavax Inc заявила, що її експериментальна вакцина проти COVID-19 засвідчила імунну відповідь і захист від варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці.

Теми: Німеччинавакцинаціякоронавірус


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