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Немецкая ковид-вакцина оказалась эффективной на 47%

Четверг, 17 июня 2021, 05:41
Немецкая ковид-вакцина оказалась эффективной на 47%

Вакцина от коронавируса немецкой компании CureVac оказалась менее эффективной, чем другие.

Источник: Politico со ссылкой на Пресс-служба компании

Детали: Компания объявила о 47-процентном показателе эффективности против всех случаев COVID-19 и заявила, что вакцина "не соответствует заранее определенным статистическим критериям успешности" на основе второго анализа масштабного исследования.

В исследовании приняли участие 40 000 человек в 10 странах Европы и Латинской Америки с циркулированием по меньшей мере 13 вариантов коронавируса.

Среди тех, кто принимал участие в испытании, обнаружили 134 случая заболевания COVID через две недели после получения второй дозы.

В компании надеялись на лучший результат, однако отмечают, что "демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном многообразии вариантов является сложной задачей".

Компания сообщила о результатах исследований Европейскому агентству по лекарственным средствам.

"Поскольку мы приближаемся к окончательному анализу с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться", - отметил гендиректор компании Франц Вернер Хаас.

Напомним: Компания Novavax Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 показала иммунный ответ и защиту от варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Темы: Германиявакцинациякоронавирус
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