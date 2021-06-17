Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Немецкая ковид-вакцина оказалась эффективной на 47%

Четверг, 17 июня 2021, 05:41

Вакцина от коронавируса немецкой компании CureVac оказалась менее эффективной, чем другие.

Источник: Politico со ссылкой на Пресс-служба компании

Детали: Компания объявила о 47-процентном показателе эффективности против всех случаев COVID-19 и заявила, что вакцина "не соответствует заранее определенным статистическим критериям успешности" на основе второго анализа масштабного исследования.

В исследовании приняли участие 40 000 человек в 10 странах Европы и Латинской Америки с циркулированием по меньшей мере 13 вариантов коронавируса.

Среди тех, кто принимал участие в испытании, обнаружили 134 случая заболевания COVID через две недели после получения второй дозы.

В компании надеялись на лучший результат, однако отмечают, что "демонстрировать высокую эффективность в этом беспрецедентном многообразии вариантов является сложной задачей".

Компания сообщила о результатах исследований Европейскому агентству по лекарственным средствам.

"Поскольку мы приближаемся к окончательному анализу с минимум 80 дополнительными случаями, общая эффективность вакцины может измениться", - отметил гендиректор компании Франц Вернер Хаас.

Напомним: Компания Novavax Inc заявила, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 показала иммунный ответ и защиту от варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Южной Африке.

Темы: Германиявакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

СНБО соберется в пятницу

Моргенштерн судиться с СБУ: хочет в Украину

Рада сделала шаг к введению режима paperless

В "Киевавтодоре" новые обыски

фото (обновлено от 13.04)Из-за ЧС в аэропорту Симферополя в небе завис 21 самолет

Обновлено с 11:18В Киеве несколько часов по очереди "минируют" центральный вокзал, станции метро и даже самолет

Все новости...
Германия
В столкновениях у сквота в Берлине пострадали более 60 полицейских
Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Германией на €215 млн
Украина работает над изменением позиции нового правительства Германии по поставкам вооружения – Кулеба
Последние новости
17:30
"Райффайзен Банк Аваль" меняет название
17:25
В Украине откроют 5 центров для диагностики болезней у новорожденных
17:12
Массовое отравление в Харькове: 25 человек госпитализированы
17:05
Украинский сервис доставки овощей и фруктов OVO привлек еще $350 тысяч инвестиций
16:55
фотоВ Черное море вошел разведывательный корабль ВМС Франции
16:49
НБУ будет сворачивать антикризисные меры для банков из-за роста экономики
16:27
СНБО соберется в пятницу
16:23
фотоГражданка Великобритании организовала похищение латыша в Киеве
16:19
Рада приняла за основу законопроект о страховании
16:16
Зе-депутатка Гришина выгуляла в Раду обувь и сумку на 75 тысяч
Все новости...