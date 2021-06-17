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Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19

Четвер, 17 червня 2021, 06:27
Серед країн Європи змінилися лідери за поширенням COVID-19

За минулу добу у світі діагностували понад 396 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії і Колумбії. В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Бразилії зафіксували понад 85 тисяч нових інфікувань, у Індії – понад 67 тисяч, а у Колумбії – понад 27 тисяч випадків.

Окрім того, понад 27 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а у США – понад 14 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія і Південна Африка.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

 

Україна серед країн світу займає 48 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію.

У світі померли за добу понад 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За добовою смертністю Україна 18 у світі і 3 в Європі.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 162 299 619 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 848 825 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: 15 червня в Україні зареєстрували 1 045 нових випадків зараження коронавірусом SARS CoV 2, одужали 4 802 особи, померли 78 хворих, госпіталізували 699 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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