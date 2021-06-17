Среди стран Европы изменились лидеры по распространению COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 85 000 новых заражений, в Индии - более 67 000, а в Колумбии - более 27 000 случаев.

Кроме того, более 27 тысяч больных зарегистрировали в Аргентине, а в США - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Южная Африка.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.

В мире умерли за сутки более 9000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

По суточной смертности Украина 18 в мире и 3 в Европе.

За все время пандемии вылечились от недуга 162 299 619 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3848825 смертей от COVID-19.

Напомним: 15 июня в Украине зарегистрировали 1 045 новых случаев заражения коронавируса SARS CoV 2, выздоровели 4 802 человека, умерли 78 больных, госпитализировали 699 человек.