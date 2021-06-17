Среди стран Европы изменились лидеры по распространению COVID-19
За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.
Источник: данные сайта Worldometers
Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 85 000 новых заражений, в Индии - более 67 000, а в Колумбии - более 27 000 случаев.
Кроме того, более 27 тысяч больных зарегистрировали в Аргентине, а в США - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Южная Африка.
В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.
Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 8 позицию.
В мире умерли за сутки более 9000 человек, в которых подтвердили коронавирус.
По суточной смертности Украина 18 в мире и 3 в Европе.
За все время пандемии вылечились от недуга 162 299 619 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.
С начала пандемии подтверждено 3848825 смертей от COVID-19.
Напомним: 15 июня в Украине зарегистрировали 1 045 новых случаев заражения коронавируса SARS CoV 2, выздоровели 4 802 человека, умерли 78 больных, госпитализировали 699 человек.