1 188 випадків COVID за добу зареєстрували в Україні 

16 червня в Україні зафіксували 1 188 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 601 особу, померли 55 хворих, одужали 4 682 особи.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих 62 дитини та 6 медпрацівників.

Найбільше підтверджених випадків коронавірусного захворювання зареєстрована у м. Київ (251), Харківській (96), Дніпропетровській (78), Київській (60) та Запорізькій (58) областях.

Протестовано за добу: методом ПЛР – 27 036 осіб, методом ІФА – 10 538 осіб, експрес-тестами – 17 722 особи.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 227 225 осіб, з них одужали 2 145 660 осіб, померли 51 902 особи.

Нагадаємо: За минулу добу у світі діагностували понад 396 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії і Колумбії. В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

Україна серед країн світу займає 48 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 8 позицію. За добовою смертністю Україна 18 у світі і 3 в Європі. У світі померли за добу понад 9 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП