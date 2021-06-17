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1 188 случаев COVID за сутки зарегистрировали в Украине

Четверг, 17 июня 2021, 08:18
1 188 случаев COVID за сутки зарегистрировали в Украине

16 июня в Украине зафиксировали 1 188 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 55 больных, выздоровели 4 682 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 62 ребенка и 6 медработников.

Больше всего подтвержденных случаев коронавирусного заболевания зарегистрировано в г. Киев (251), Харьковской (96), Днепропетровской (78), Киевской (60) и Запорожской (58) областях.

Протестировано за сутки: методом ПЦР – 27 036 человек, методом ИФА – 10 538 человек, экспресс-тестами – 17 722 человека.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 227 225 человек, из них выздоровели 2 145 660 человек, умерли 51 902 человека.

Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали более 396 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 48 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 8 позицию. По суточной смертности Украина 18 в мире и 3 в Европе. В мире умерли за сутки более 9000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемия
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