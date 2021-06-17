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"Розстріляти ОПЗЖ": у Раді після слів "слуги" сталася бійка, зчепились Кива і Тищенко

Четвер, 17 червня 2021, 11:24
Розстріляти ОПЗЖ: у Раді після слів слуги сталася бійка, зчепились Кива і Тищенко
TG Олексія Гончаренка

Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв з трибуни Верховної Ради заявив, звертаючись до ОПЗЖ, що "епоха бідності закінчиться, коли народ витягне цю фракцію і розстріляє".

Джерело: засідання Верховної Ради, Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка

Пряма мова: "Епоха бідності і брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє".

Деталі: Після цього члени фракції "ОПЗЖ" вийшли до трибуни і почалася тиснява і штовханина.

Зокрема, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива побився з Миколою Тищенком від "СН".

Після перерви у Раді Потураєв вибачився: "Мої слова були сприйняті як образа і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що у цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії".

Потураєв запевнив, що був "на емоціях". 

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламентарів думати, що вони кажуть: "На нас дивляться люди, які нас сюди обирали, щоб нам не червоніти, коли каденція завершиться".

Представники фракції "ОПЗЖ" закликали скликати регламентний комітет і дати оцінку словам Потураєва і відсторонити його від головування у комітеті.

Українська правда

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Теми: Верховна Рада
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