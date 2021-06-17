"Розстріляти ОПЗЖ": у Раді після слів "слуги" сталася бійка, зчепились Кива і Тищенко
Голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв з трибуни Верховної Ради заявив, звертаючись до ОПЗЖ, що "епоха бідності закінчиться, коли народ витягне цю фракцію і розстріляє".
Джерело: засідання Верховної Ради, Telegram-канал нардепа Олексія Гончаренка
Пряма мова: "Епоха бідності і брехні закінчиться тоді, коли повсталий народ витягне цю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє".
Деталі: Після цього члени фракції "ОПЗЖ" вийшли до трибуни і почалася тиснява і штовханина.
Зокрема, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива побився з Миколою Тищенком від "СН".
Після перерви у Раді Потураєв вибачився: "Мої слова були сприйняті як образа і навіть заклик до насильницьких дій. Я за це приношу глибоке вибачення. Я переконаний, що у цьому залі жодна людина не заслуговує на будь-які репресії".
Потураєв запевнив, що був "на емоціях".
Глава Верховної Ради Дмитро Разумков закликав парламентарів думати, що вони кажуть: "На нас дивляться люди, які нас сюди обирали, щоб нам не червоніти, коли каденція завершиться".
Представники фракції "ОПЗЖ" закликали скликати регламентний комітет і дати оцінку словам Потураєва і відсторонити його від головування у комітеті.