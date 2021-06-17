"Расстрелять ОПЗЖ": в Раде после слов "слуги" произошла драка, сцепились Кива и Тищенко
Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с трибуны Верховной Рады заявил, обращаясь к ОПЗЖ, что "эпоха бедности закончится, когда народ вытянет эту фракцию и расстреляет".
Источник: заседание Верховной Рады, Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко
Прямая речь: "Эпоха бедности и лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины и расстреляет".
Детали: После этих слов члены фракции "ОПЗЖ" вышли к трибуне и началась давка и потасовка.
В частности, народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива подрался с Николаем Тищенко от "Слуги народа".
После перерыва в Раде Потураев извинился: "Мои слова были восприняты как оскорбление и даже призыв к насильственным действиям. Я за это приношу глубокое извинение. Я убежден, что в этом зале никто не заслуживает на любые репрессии".
Потураев заверил, что был "на эмоциях".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламентариев думать, что они говорят: "На нас смотрят люди, которые нас сюда выбирали, чтобы нам не краснеть, когда каденция завершится".
Представители фракции "ОПЗЖ" призвали созвать регламентный комитет и дать оценку словам Потураева и отстранить его от председательства в комитете.