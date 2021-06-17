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"Расстрелять ОПЗЖ": в Раде после слов "слуги" произошла драка, сцепились Кива и Тищенко

Четверг, 17 июня 2021, 11:24
TG Алексея Гончаренко

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с трибуны Верховной Рады заявил, обращаясь к ОПЗЖ, что "эпоха бедности закончится, когда народ вытянет эту фракцию и расстреляет".

Источник: заседание Верховной Рады, Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко

Прямая речь: "Эпоха бедности и лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины и расстреляет".

Детали: После этих слов члены фракции "ОПЗЖ" вышли к трибуне и началась давка и потасовка.

В частности, народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива подрался с Николаем Тищенко от "Слуги народа".

После перерыва в Раде Потураев извинился: "Мои слова были восприняты как оскорбление и даже призыв к насильственным действиям. Я за это приношу глубокое извинение. Я убежден, что в этом зале никто не заслуживает на любые репрессии".

Потураев заверил, что был "на эмоциях".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламентариев думать, что они говорят: "На нас смотрят люди, которые нас сюда выбирали, чтобы нам не краснеть, когда каденция завершится".

Представители фракции "ОПЗЖ" призвали созвать регламентный комитет и дать оценку словам Потураева и отстранить его от председательства в комитете.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада


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