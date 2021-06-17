Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Расстрелять ОПЗЖ": в Раде после слов "слуги" произошла драка, сцепились Кива и Тищенко

Четверг, 17 июня 2021, 11:24
Расстрелять ОПЗЖ: в Раде после слов слуги произошла драка, сцепились Кива и Тищенко
TG Алексея Гончаренко

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с трибуны Верховной Рады заявил, обращаясь к ОПЗЖ, что "эпоха бедности закончится, когда народ вытянет эту фракцию и расстреляет".

Источник: заседание Верховной Рады, Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко

Прямая речь: "Эпоха бедности и лжи закончится тогда, когда восставший народ вытянет эту фракцию, состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом Украины и расстреляет".

Детали: После этих слов члены фракции "ОПЗЖ" вышли к трибуне и началась давка и потасовка.

В частности, народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива подрался с Николаем Тищенко от "Слуги народа".

После перерыва в Раде Потураев извинился: "Мои слова были восприняты как оскорбление и даже призыв к насильственным действиям. Я за это приношу глубокое извинение. Я убежден, что в этом зале никто не заслуживает на любые репрессии".

Потураев заверил, что был "на эмоциях".

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал парламентариев думать, что они говорят: "На нас смотрят люди, которые нас сюда выбирали, чтобы нам не краснеть, когда каденция завершится".

Представители фракции "ОПЗЖ" призвали созвать регламентный комитет и дать оценку словам Потураева и отстранить его от председательства в комитете.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: