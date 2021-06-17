COVID у Києві: Одужань у 5 разів більше, ніж нових хворих

За добу 16 червня у столиці зареєстрували 252 нових випадки коронавірусу, 3 людини померли, водночас подолали хворобу 1 223 мешканці міста.

Джерело: пресслужба мера Києва у Facebook

Деталі: Серед нових хворих 144 жінки віком від 18 до 84 років, 92 чоловіки віком від 21 до 87 років, 7 дівчаток від 7 до 15 років та 8 хлопчиків від 2 до 15 років.

54 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (46), Дарницькому (43) та в Солом‘янському (29) районах.

Станом на 17 червня у столиці вже 211 688 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5 165 хворих. Подолали вірус 202 023 мешканці міста.

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