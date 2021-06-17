COVID в Киеве: выздоровлений в 5 раз больше, чем новых больных

За сутки 16 июня в столице зарегистрировали 252 новых случая коронавируса, 3 человека умерли, вместе с тем преодолели болезнь 1 223 жителя города.

Источник: пресс-служба мэра Киева в Facebook

Детали: Среди новых больных 144 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 92 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет, 7 девочек от 7 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 15 лет.

54 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (46), Дарницком (43) и в Соломенском (29) районах.

По состоянию на 17 июня в столице уже 211 688 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5 165 больных. Преодолели вирус 202 023 жителя города.

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