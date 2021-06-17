Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

COVID в Киеве: выздоровлений в 5 раз больше, чем новых больных

Четверг, 17 июня 2021, 12:34
Фото КГГА

За сутки 16 июня в столице зарегистрировали 252 новых случая коронавируса, 3 человека умерли, вместе с тем преодолели болезнь 1 223 жителя города.

Источник: пресс-служба мэра Киева в Facebook

Детали: Среди новых больных 144 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 92 мужчины в возрасте от 21 до 87 лет, 7 девочек от 7 до 15 лет и 8 мальчиков от 2 до 15 лет.

54 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (46), Дарницком (43) и в Соломенском (29) районах.

По состоянию на 17 июня в столице уже 211 688 подтвержденных случаев коронавируса, умерли 5 165 больных. Преодолели вирус 202 023 жителя города.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников

Нуланд позвонила Кулебе, чтобы рассказать о переговорах с Путиным

Порошенко подал иск против Гордона

Новости 14 июня: победа украинской сборной, драка в Верховной Раде

ГБР пришло с обысками в Антирейдерскую комиссию Минюста

фотоЯрмоленко выбрали звездой матча Украины против македонцев

Все новости...
Киев
С госдач в Конча-Заспе уже выгнали 8 чиновников
Цена приватизации "Большевика" начинается с 45 миллионов долларов - UkraineInvest
В Киеве немного выросло количество новых случаев COVID, но выздоровлений в разы больше
Последние новости
04:05
В ООН засуху назвали "следующей пандемией"
03:34
Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA
02:59
Республиканец в США угрожал конкурентке российско-украинским "боевым отрядом"
02:18
видео"Свяжитесь со мной" – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020
01:42
"С Минскими соглашениями надо работать, других нет" – Данилов
00:44
Нардеп-олигарх Новинский непублично посещал ОП – "Схемы"
23:53
День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников
23:41
Эстония подарит Украине до 200 тысяч доз вакцины от коронавируса
23:26
Кулеба назвал ключевую тему визита Зеленского в Белый дом
22:39
Нуланд позвонила Кулебе, чтобы рассказать о переговорах с Путиным
Все новости...