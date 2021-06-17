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У "Київавтодорі" нові обшуки

Четвер, 17 червня 2021, 14:57
У Київавтодорі нові обшуки

Столична прокуратура спільно з фіскальною службою проводить обшуки в офісі КК "Київавтодор"  щодо несплати податків на суму 30 мільйонів гривень.

Джерело: Київська міська прокуратура, ДФС

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, товариство, упродовж 2019 – 2020 року на замовлення КК "Київавтодор" здійснювало роботи по будівництву та реконструкції мостів та шляхопроводів у столиці, зокрема шляхопроводу на перетині проспектів Комарова та Леся Курбаса над залізницею Київ-Волинський-Святошино на суму 413 млн гривень.

При цьому вказана підрядна організація у змові зі службовими особами "Київавтодору", зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах та завищити реальну вартість ремонтних робіт.

Дослівно прокуратура: "17 червня 2021 року на підставі ухвали суду за адресою офісних приміщень "Київавтодору", розпочато обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень".

Що передувало: В рамках цього провадження правоохоронці вже проводили обшуки 12 травня.

Довідково: Комунальна корпорація "Київавтодор" заснована на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковується виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Українська правда

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