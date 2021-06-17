Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В "Киевавтодоре" новые обыски

Четверг, 17 июня 2021, 14:57

Столичная прокуратура совместно с фискальной службой проводит обыски в офисе КК "Киевавтодор" по неуплате налогов на сумму 30 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГФС

Детали: Согласно материалам следствия, общество, за 2019 - 2020 года по заказу КК "Киевавтодор" осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в столице, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн гривен.

При этом указанная подрядная организация в сговоре с должностными лицами "Киевавтодора", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

Дословно прокуратура: "17 июня 2021 года на основании постановления суда по адресу офисных помещений "Киевавтодора", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений".

Что предшествовало: В рамках этого производства правоохранители уже проводили обыски 12 мая.

Справка: Коммунальная корпорация "Киевавтодор" основана на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняется исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA

видео"Свяжитесь со мной" – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020

Нардеп-олигарх Новинский непублично посещал ОП – "Схемы"

День Евро-2020: Украина, Бельгия и Нидерланды победили своих соперников

Нуланд позвонила Кулебе, чтобы рассказать о переговорах с Путиным

Порошенко подал иск против Гордона

Все новости...
Последние новости
06:40
Суточная смертность от COVID-19 в Европе: Россия лидирует, Украина – в 5-ке
06:15
Санкции будут действовать, пока Россия "не изменит свое поведение" – Нуланд
05:38
Тернопольский "Голос" требует от Рудик и Железняка сложить полномочия
04:30
Германия открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС
04:05
В ООН засуху назвали "следующей пандемией"
03:34
Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA
02:59
Республиканец в США угрожал конкурентке российско-украинским "боевым отрядом"
02:18
видео"Свяжитесь со мной" – Ярмоленко поставил возле себя бутылки спонсоров Евро-2020
01:42
"С Минскими соглашениями надо работать, других нет" – Данилов
00:44
Нардеп-олигарх Новинский непублично посещал ОП – "Схемы"
Все новости...