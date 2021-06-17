В "Киевавтодоре" новые обыски

Столичная прокуратура совместно с фискальной службой проводит обыски в офисе КК "Киевавтодор" по неуплате налогов на сумму 30 миллионов гривен.

Источник: Киевская городская прокуратура, ГФС

Детали: Согласно материалам следствия, общество, за 2019 - 2020 года по заказу КК "Киевавтодор" осуществляло работы по строительству и реконструкции мостов и путепроводов в столице, в частности путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса над железной дорогой Киев-Волынский-Святошино на сумму 413 млн гривен.

При этом указанная подрядная организация в сговоре с должностными лицами "Киевавтодора", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволило уйти от уплаты налогов в особо крупных размерах и завысить реальную стоимость ремонтных работ.

Дословно прокуратура: "17 июня 2021 года на основании постановления суда по адресу офисных помещений "Киевавтодора", начаты обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений".

Что предшествовало: В рамках этого производства правоохранители уже проводили обыски 12 мая.

Справка: Коммунальная корпорация "Киевавтодор" основана на коммунальной собственности территориальной общины города Киева и подчиняется исполнительному органу Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).