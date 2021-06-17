Окупанти гатили по позиціях ЗСУ з гранатометів, довелося відстрілюватися

Протягом поточної доби, 17 червня, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 обстріли, Збройні сили відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Луганського російські окупанти відкрили вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

А в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв наші позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів".

Деталі: Бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил немає, а на обстріли бойовиків відкривали вогонь у відповідь.