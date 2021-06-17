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Оккупанты били по позициям ВСУ из гранатометов, пришлось отстреливаться

Четверг, 17 июня 2021, 17:59

В течение текущих суток, 17 июня, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела, вооруженные силы открывали огонь.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Вблизи Песков противник вел огонь из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Луганского российские оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

А в районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов".

Детали: Боевых потерь среди военнослужащих подразделений Объединенных сил нет, а на обстрелы боевиков открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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