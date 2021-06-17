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У суді щодо MH17 завершили демонстрацію всіх доказів у справі

Четвер, 17 червня 2021, 21:37

У суді щодо обставин загибелі рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" влітку 2014 року над зоною бойових дій на сході України завершили демонстрацію всіх доказів у справі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Судді надають великої ваги записам телефонних розмов між бойовиками, а також даним стільникового зв’язку, оскільки це дозволяє встановити місцезнаходження осіб, залучених до транспортування "Бука" та його застосування.

17 червня під час процесу особливо детально обговорювали роль Ігоря Гіркіна, яку прокуратура вважає значною, з огляду на перехоплені розмови. Вважається, що він був активно був залучений до "замовлення" і транспортування "Бука".

Підозрюваний Олег Пулатов наполягає, що бойовики знали про прослушку, тому нібито поширювали у розмовах неправдиву інформацію, а підозрюваний Сєргєй Дубінський заявляє, що записи розмов підроблені.  

Сторона звинувачення, водночас, навела заперечення тверджень про те, що докази у справі містять дезінформацію. 

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

Читайте також: Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17.

Теми: MH17


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