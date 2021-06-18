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Земля затримує "безпрецедентну" кількість тепла – NASA

П'ятниця, 18 червня 2021, 03:34
Земля затримує безпрецедентну кількість тепла – NASA

Дослідження свідчать, що Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році.

Джерело: NASA

Деталі: Згідно з новими дослідженнями, описаними як "безпрецедентне" збільшення на тлі кліматичної кризи, Земля затримує майже вдвічі більше тепла, ніж у 2005 році.

Вчені з NASA та Національної адміністрації океанів і атмосфери (NОАА) повідомили в новому дослідженні, що "енергетичний дисбаланс Землі майже подвоївся" з 2005 по 2019 рік. Зростання було описано як "тривожне".

"Енергетичний дисбаланс" означає різницю між тим, скільки "випромінюючої енергії" Сонця поглинається атмосферою Землі та поверхнею, порівняно з тим, скільки "теплового інфрачервоного випромінювання" повертається назад у космос.

"Позитивний енергетичний дисбаланс означає, що система Землі отримує енергію, змушуючи планету нагріватися", – ідеться в заяві NASA щодо цього дослідження.

При порівнянні супутникових датчиків вчені визначили, що існує енергетичний дисбаланс між тим, скільки енергії надходить і виходить із системи Землі.

Ця система збору даних дозволяє "точно оцінити швидкість нагрівання світового океану".

"Тенденції, які ми виявили, у певному сенсі були досить тривожними", - сказав Норман Леб, провідний автор дослідження і дослідник NASA.

Підвищення викидів парникових газів утримує тепло в атмосфері Землі, уловлюючи випромінювання, яке в іншому випадку рухалося б у космос. Це потепління стимулює інші зміни, включаючи танення льоду та снігу.

Дослідники також заявили, що "природний" зсув у Тихому океані від прохолодної фази до теплої, мабуть, мав значну роль у посиленні цього енергетичного дисбалансу.

Дослідження показало, що якщо швидкість поглинання тепла не сповільниться, слід очікувати ще більших змін клімату.

Нагадаємо:

  • В Україні почала діяти система моніторингу звітності та верифікації парникових викидів.
  • Дві третини земель України через зміни клімату протягом останніх років перетворюються на зону ризикованого землеробства. 

українська правда

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Теми: екологія
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