Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA

Пятница, 18 июня 2021, 03:34

Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Источник: NASA

Детали: Согласно новым исследованиям, описанными как "беспрецедентное" увеличение на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NОАА) сообщили в новом исследовании, что "энергетический дисбаланс Земли почти удвоился" с 2005 по 2019 год. Рост было описано как "тревожный".

"Энергетический дисбаланс" означает разницу между тем, сколько "излучающей энергии" Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько "теплового инфракрасного излучения" возвращается обратно в космос.

"Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться", - говорится в заявлении NASA по поводу этого исследования.

При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Эта система сбора данных позволяет "точно оценить скорость нагрева мирового океана".

"Тенденции, которые мы обнаружили, в определенном смысле были весьма тревожными", - сказал Норман Леб, ведущий автор исследования и исследователь NASA.

Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае двигалось бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

Исследователи также заявили, что "естественный" сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.

Исследование показало, что если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

Напомним:

  • В Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов.
  • Две трети земель Украины из-за изменений климата в последние годы превращаются в зону рискованного земледелия.

украинская правда
Темы: экология


powered by lun.ua
Главное сегодня

видео"Путин – х#йло": в РФ возмутились из-за кричалки украинских фанов и требуют наказания

Преемник Меркель: Россия должна оставить оккупированный восток Украины

Самолет "повара Путина" стоит в аэропорту Берлина, несмотря на санкции ЕС

Минздрав сообщил о новом рекорде вакцинированных

Суточная смертность от COVID-19 в Европе: Россия лидирует, Украина – в 5-ке

Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA

Все новости...
экология
В ООН засуху назвали "следующей пандемией"
Мужчина нанес ущерб экологии Черкасской области на 24 миллиона – СБУ
WWF: Ежедневно в мире используют 7 миллиардов масок
Последние новости
12:04
Спецслужба Молдовы опровергла причастность к похищению Чауса сотрудников госохраны
12:01
В Минэкономики надеются подписать "промышленный безвиз" в этом году
11:56
В Москве новый рекорд COVID-больных за сутки
11:48
Петицию за увольнение Татарова подписал "Джо Байден"
11:45
Британия фиксирует рост новых инфекций из-за распространения дельта-варианта
11:43
Оборонщики хотели продать секретные разработки за $2 миллиона – СБУ
11:40
Новинский подтвердил, что хочет купить канал "Наш"
11:27
Курс валют на 18 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
10:53
Посольство Германии разъяснило условия въезда для вакцинированных украинцев
10:48
Портам необходимо 5 миллиардов ежегодно на модернизацию – Мининфраструктуры
Все новости...