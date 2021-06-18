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Земля задерживает "беспрецедентное" количество тепла – NASA

Пятница, 18 июня 2021, 03:34
Земля задерживает беспрецедентное количество тепла – NASA

Исследования показывают, что Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Источник: NASA

Детали: Согласно новым исследованиям, описанными как "беспрецедентное" увеличение на фоне климатического кризиса, Земля задерживает почти вдвое больше тепла, чем в 2005 году.

Ученые из NASA и Национальной администрации океанов и атмосферы (NОАА) сообщили в новом исследовании, что "энергетический дисбаланс Земли почти удвоился" с 2005 по 2019 год. Рост было описано как "тревожный".

"Энергетический дисбаланс" означает разницу между тем, сколько "излучающей энергии" Солнца поглощается атмосферой Земли и поверхностью по сравнению с тем, сколько "теплового инфракрасного излучения" возвращается обратно в космос.

"Положительный энергетический дисбаланс означает, что система Земли получает энергию, заставляя планету нагреваться", - говорится в заявлении NASA по поводу этого исследования.

При сравнении спутниковых датчиков ученые определили, что существует энергетический дисбаланс между тем, сколько энергии поступает и выходит из системы Земли.

Эта система сбора данных позволяет "точно оценить скорость нагрева мирового океана".

"Тенденции, которые мы обнаружили, в определенном смысле были весьма тревожными", - сказал Норман Леб, ведущий автор исследования и исследователь NASA.

Повышение выбросов парниковых газов удерживает тепло в атмосфере Земли, улавливая излучение, которое в противном случае двигалось бы в космос. Это потепление стимулирует другие изменения, включая таяние льда и снега.

Исследователи также заявили, что "естественный" сдвиг в Тихом океане от прохладной фазы к теплой, видимо, имел значительную роль в усилении этого энергетического дисбаланса.

Исследование показало, что если скорость поглощения тепла не замедлится, следует ожидать еще больших изменений климата.

Напомним:

  • В Украине начала действовать система мониторинга отчетности и верификации парниковых выбросов.
  • Две трети земель Украины из-за изменений климата в последние годы превращаются в зону рискованного земледелия.

украинская правда
Темы: экология
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