Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС
П'ятниця, 18 червня 2021, 04:30
Повністю вакцинованим туристам із країн, що не входять до Європейського Союзу, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня.
Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини
Деталі: У міністерстві додали, що йдеться про дозвіл на в’їзд із країн, у яких нема надмірного сплеску коронавірусу.
Крім того, зауважили, що Німеччина відкриває кордони для туристів з-за меж ЄС, які отримали другу дозу вакцини за 14 днів до подорожі.
Нагадаємо:
- Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.
- У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.