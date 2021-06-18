Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС

П'ятниця, 18 червня 2021, 04:30
Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС

Повністю вакцинованим туристам із країн, що не входять до Європейського Союзу, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня.

Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини

Деталі: У міністерстві додали, що йдеться про дозвіл на в’їзд із країн, у яких нема надмірного сплеску коронавірусу.

Крім того, зауважили, що Німеччина відкриває кордони для туристів з-за меж ЄС, які отримали другу дозу вакцини за 14 днів до подорожі.

Нагадаємо:

  • Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.
  • У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.

"Українська правда" у Threads

Теми: Німеччинакарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Німеччина
Більшість німців підтримують вступ України до НАТО – опитування
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Німеччина прискорить будівництво СПГ-терміналів після відмови від газу з РФ
Останні новини
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
Усі новини...
Реклама: