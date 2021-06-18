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Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС

П'ятниця, 18 червня 2021, 04:30

Повністю вакцинованим туристам із країн, що не входять до Європейського Союзу, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня.

Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини

Деталі: У міністерстві додали, що йдеться про дозвіл на в’їзд із країн, у яких нема надмірного сплеску коронавірусу.

Крім того, зауважили, що Німеччина відкриває кордони для туристів з-за меж ЄС, які отримали другу дозу вакцини за 14 днів до подорожі.

Нагадаємо:

  • Німеччина з четверга, 10 червня, почала покрокове впровадження цифрового сертифіката вакцинації CovPass, який зможуть отримати повністю щеплені проти коронавірусу жителі.
  • У зв'язку зі зниженням кількості хворих на коронавірус у Німеччині міністр охорони здоров'я країни Йенс Шпан виступає за скасування обов'язкового носіння захисних масок.

Теми: Німеччинакарантин


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