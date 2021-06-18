Німеччина відкриває кордони для вакцинованих туристів з-за меж ЄС

Повністю вакцинованим туристам із країн, що не входять до Європейського Союзу, буде дозволено в'їжджати до Німеччини з 25 червня.

Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини

Деталі: У міністерстві додали, що йдеться про дозвіл на в’їзд із країн, у яких нема надмірного сплеску коронавірусу.

Крім того, зауважили, що Німеччина відкриває кордони для туристів з-за меж ЄС, які отримали другу дозу вакцини за 14 днів до подорожі.

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