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Германия открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

Пятница, 18 июня 2021, 04:30
Германия открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

Полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии

Детали: В министерстве добавили, что речь идет о разрешении на въезд из стран, у которых нет лишнего всплеска коронавируса.

Кроме того, отметили, что Германия открывает границы для туристов из-за пределов ЕС, которые получили вторую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.

Напомним:

  • Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.
  • В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.

Темы: Германиякарантин
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