Германия открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС
Пятница, 18 июня 2021, 04:30
Полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня.
Источник: Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии
Детали: В министерстве добавили, что речь идет о разрешении на въезд из стран, у которых нет лишнего всплеска коронавируса.
Кроме того, отметили, что Германия открывает границы для туристов из-за пределов ЕС, которые получили вторую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.
Напомним:
- Германия с четверга, 10 июня, начала пошаговое внедрение цифрового сертификата вакцинации CovPass, который смогут получить полностью привитые против коронавируса жители.
- В связи со снижением количества больных коронавирусом в Германии министр здравоохранения страны Йенс Шпан выступает за отмену обязательного ношения защитных масок.