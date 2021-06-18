Германия открывает границы для вакцинированных туристов из-за пределов ЕС

Полностью вакцинированным туристам из стран, не входящих в Европейский Союз, будет разрешено въезжать в Германию с 25 июня.

Источник: Reuters со ссылкой на Министерство внутренних дел Германии

Детали: В министерстве добавили, что речь идет о разрешении на въезд из стран, у которых нет лишнего всплеска коронавируса.

Кроме того, отметили, что Германия открывает границы для туристов из-за пределов ЕС, которые получили вторую дозу вакцины за 14 дней до путешествия.

Напомним: