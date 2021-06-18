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Добова смертність від COVID-19 в Європі: Росія лідирує, Україна – у 5-ці

П'ятниця, 18 червня 2021, 06:40
Добова смертність від COVID-19 в Європі: Росія лідирує, Україна – у 5-ці

За минулу добу у світі діагностували понад 385 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Бразилії, Індії і Колумбії. В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 74 тисячі нових інфікувань, в Індії – понад 62 тисячі, а у Колумбії – майже 30 тисяч випадків.

Окрім того, понад 23 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а у Росії – понад 14 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індонезія і Південна Африка.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

Україна серед країн світу займає 44 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

У світі померли за добу понад 8 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За добовою смертністю Україна 24 у світі і 4 в Європі; Росія – 5 у світі та 1 в Європі.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 162 692 818 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 857 846 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: 16 червня в Україні зафіксували 1 188 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 601 особу, померли 55 хворих, одужали 4 682 особи.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019
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