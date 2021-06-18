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Суточная смертность от COVID-19 в Европе: Россия лидирует, Украина – в 5-ке

Пятница, 18 июня 2021, 06:40
Суточная смертность от COVID-19 в Европе: Россия лидирует, Украина – в 5-ке

За минувшие сутки в мире диагностировали более 385 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии и Колумбии. В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 74 000 новых заражений, в Индии - более 62 000, а в Колумбии - почти 30 000 случаев.

Кроме того, более 23 000 больных зарегистрировали в Аргентине, а в России - более 14 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индонезия и Южная Африка.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 44 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

В мире умерли за сутки более 8000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

По суточной смертности Украина 24 в мире и 4 в Европе, Россия - 5 в мире и 1 в Европе.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 162 692 818 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 857 846 смертей от COVID-19.

Напомним: 16 июня в Украине зафиксировали 1 188 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 55 больных, выздоровели 4 682 человека.

Украинская правда

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Темы: коронавирусCovid-2019
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