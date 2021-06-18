За сутки в Украине обнаружили менее тысячи новых больных COVID-19
Пятница, 18 июня 2021, 08:15
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 967 новых случаев заболевания COVID-19, в больницу попали 585 человек, умерли 50 больных, выздоровели 2312 человек.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Среди новых заболевших - 32 ребенка и 6 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.
За сутки 17 июня были протестированы: методом ПЦР - 25888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15969 человек.
За все время пандемии в Украине зафиксировано 2 228 192 случая болезни, выздоровели 2147 972 украинца, умерли 51 952 пациента.
Всего проведено ПЦР-тестов - 10629744.
Украинская правда