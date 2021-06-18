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За сутки в Украине обнаружили менее тысячи новых больных COVID-19

Пятница, 18 июня 2021, 08:15

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 967 новых случаев заболевания COVID-19, в больницу попали 585 человек, умерли 50 больных, выздоровели 2312 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых заболевших - 32 ребенка и 6 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (50) областях.

За сутки 17 июня были протестированы: методом ПЦР - 25888 человек, методом ИФА - 9342 лица, экспресс-тестами - 15969 человек.

 

За все время пандемии в Украине зафиксировано 2 228 192 случая болезни, выздоровели 2147 972 украинца, умерли 51 952 пациента.

Всего проведено ПЦР-тестов - 10629744.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019


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